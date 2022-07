O futebolista português João Virgínia, de volta ao Everton após uma primeira passagem como sénior em Portugal no Sporting em 2021/22, elogiou o compatriota Fábio Vieira, reforço do Arsenal oriundo do FC Porto, antecipando ainda, quanto a si, que tudo vai ser resolvido na pré-época, seja para ficar no Everton ou não.

«Ele é muito técnico, ele faz coisas do nada com a bola. É um bom jogador, mas vai ser interessante ver como vai adaptar-se ao futebol inglês, porque é mais físico do que em Portugal», afirmou Virgínia, colega de Vieira nas seleções jovens de Portugal, em declarações publicadas pelo Goal, no domingo.

«Eu preciso de jogar e sei que estou pronto. As coisas serão resolvidas na pré-época. O Everton é como uma família para mim, por isso o que eles quiserem que eu faça, eu vou fazer. O que quer que aconteça, eu vou estar aí para ser esse número um. Eu sei que estou pronto para jogar e penso que já demonstrei isso, especialmente nos últimos dois anos», apontou Virgínia, que tem no Everton, como grande concorrente de posição, o internacional inglês Jordan Pickford.

Virgínia, de 22 anos, falou ainda da sua passagem pelo Sporting, clube no qual fez oito jogos e conquistou a Taça da Liga portuguesa.

«Foi bom, porque foi uma experiência diferente. O futebol é diferente [ndr: em Portugal]. É muito tático e o posicionamento é diferente para um guarda-redes. O Sporting, por exemplo, é obviamente diferente do Everton quanto ao estilo. O Everton é mais de pontapé para a frente e contra-ataque. No Sporting, dominamos o jogo, temos a bola no nosso pé e isso foi algo que tive de melhorar. Tive de adaptar-me, mas é bom mostrar que consigo jogar diferentes estilos. Treinadores diferentes pedem coisas diferentes e tu tens de estar pronto para te entregares à perspetiva ou à ideia que o treinador possa ter», apontou.