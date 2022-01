A Guiné Equatorial bateu esta quarta-feira o Mali no desempate por grandes penalidades (5-6) e fechou o lote de seleções apuradas para os quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN).

O futebolista do V. Guimarães, Falaye Sacko, acabou por não concretizar o penálti que fecharia o encontro ante os guineenses, que tiveram Luis Asué, do Sp. Braga B, no banco de suplentes.

O Mali até foi melhor do que a Guiné Equatorial ao longo do encontro, mas raramente revelou o melhor discernimento na finalização, ante um rival pouco audaz e que impôs jogo físico para equilibrar forças. A seleção da Guiné Equatorial só conseguiu superiorizar-se mesmo na segunda parte do prolongamento, mas o 0-0 não foi alterado, nem no final dos 90, nem dos 120 minutos.

A decisão foi feita da marca dos 11 metros e a Guiné Equatorial, que abriu o desempate, não concretizou o primeiro penálti, mas acabou por dispor da oportunidade para fechar ainda na série regular. Com 3-2 a seu favor, a Guiné Equatorial não fechou por Ganet, que viu Mounkoro defender. A seguir, El Bilal Touré fez o 3-3 e a decisão arrastou-se para a ‘morte súbita’. De notar, ainda, o terceiro penálti dos guineenses, que foi marcado com êxito por Akapo, à «Panenka».

Com as duas seleções a concretizarem os respetivos sexto e sétimo pontapés até ao 5-5, Eneme fez o 5-6 para a Guiné Equatorial e o guarda-redes Owono defendeu o penálti do lateral-direito do Vitória de Guimarães, Falaye Sacko, que ditou a eliminação do Mali.

À sua terceira participação na CAN, a Guiné Equatorial fica assim mais perto de atingir o seu melhor resultado, que foi a chegada às meias-finais em 2015.

No domingo, a Guiné Equatorial mede forças com o Senegal, a partir das 19 horas.

Os quartos de final arrancam no sábado, com o Gâmbia-Camarões (16h00) e o Burquina Faso-Tunísia (19h00). No domingo, há ainda o Egito-Marrocos (16h00). A seleção comandada por Carlos Queiroz qualificou-se esta quarta-feira, ao bater a Costa do Marfim, também no desempate por penáltis.