Em 15 anos de carreira, Radamel Falcao não tem dúvidas em assumir quais os clubes onde foi mais feliz.



«Onde fui mais feliz? Desfrutei em todos os lugares por onde passei. Em todas as etapas da minha vida fui, independentemente de me sentir realizado ou não na minha profissão. Talvez os momentos de maior alegria na minha carreira tenham sido na Europa, tanto no FC Porto como no Atlético Madrid. Fiquei muito orgulhoso de tudo o que fiz lá [nos dois clubes]», assumiu o avançado, em entrevista à revista «Líbero».



«El Tigre» refletiu ainda sobre os negócios levados a cabo no futebol quer por agentes de jogadores quer por clubes. O internacional colombiano disse que «o mais saudável de tudo são os futebolistas» e apontou o dedo a quem gere o futebol, na sua opinião, os «culpados» por o desporto ser como «uma bolsa de valores».



«Principalmente aquilo que as pessoas te querem fazer crer, a ideia que se transmite do mundo do futebol. O mais saudável de tudo isto são os futebolistas, tenho isso bem claro. Vendem-nos sempre como se fôssemos os mais perigosos, mas a realidade é que as pessoas que gerem o futebol é que o são. O futebol é como uma bolsa de valores. Eles são os responsáveis pelas mentiras que se sucedem no mercado. A realidade é completamente diferente», criticou.



Sem clube depois de rescindir com o Galatasaray, Falcao já deixou antever que o seu futuro vai passar pelo Rayo Vallecano e, em relação à vida após o fim de carreira, este vê-se como «um homem de negócios».



«Dentro de 25 anos? Vejo-me como um homem de negócios, um empresário. Mas não de futebol, pode ser que seja até em Colômbia», concluiu.



Refira-se que o atacante marcou 72 golos em 85 jogos pelo FC Porto e 70 golos em 91 jogos pelo Atlético de Madrid.