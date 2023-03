Real Sociedad e Cádiz empataram sem golos na noite desta sexta-feira, no duelo que abriu a 24.ª jornada da primeira liga espanhola.

Num jogo que não teve mudanças no marcador, o minuto 82 foi de grande apreensão, com Fali Giménez, defesa do Cádiz, a ficar caído no relvado depois de um choque que envolveu ainda Le Normand, Mikel Merino e Ledesma. Le Normand levantou-se no imediato, Merino e Ledesma também saíram ilesos, mas o mesmo não aconteceu com Fali, que foi deitado de lado, assistido e transportado num carro médico para fora do terreno de jogo.

No final do encontro, o Cádiz informou, através da rede social Twitter, que «Fali Giménez foi transportado ao hospital para exames complementares depois de sofrer uma contusão facial e lesão cervical».

Com este resultado, a Real Sociedad chega aos 44 pontos, mas tem o terceiro lugar em risco, dado que o Atlético Madrid, quarto classificado, tem 42 pontos e um jogo a menos. O Cádiz é 14.º, com 26 pontos. Pode ser ultrapassado por Almería e Sevilha (25 pontos cada) e Valladolid (24).