Todos os resultados desta terça-feira relativos à fase de qualificação europeia para o Campeonato do Mundo de 2022, a realizar no Qatar, com destaque para as goleadas da Bélgica [8-0 à Bielorrússia] e dos Países Baixos [7-0 em Gibraltar].

Grupo A

Azerbaijão-Sérvia, 1-2

Luxemburgo-Portugal, 1-3

Classificação: Sérvia e Portugal, 7 pontos/3 jogos; Luxemburgo, 3/2; República da Irlanda e Azerbaijão, 0/2.

Grupo E

Bélgica-Bielorrússia, 8-0

País de Gales-república Checa, 1-0

Classificação: Bélgica, 7 pontos/3 jogos; República Checa, 4/3; País de Gales e Bielorrússia, 3/2; Estónia, 0/2.

Grupo G

Gibraltar-Países Baixos, 0-7

Montenegro-Noruega, 0-1

Turquia-Letónia, 3-3

Classificação: Turquia, 7 pontos/3 jogos; Países Baixos, Montenegro e Noruega, 6/3; Letónia, 1/3; Gibraltar, 0/3.

Grupo H

Chipre-Eslovénia, 1-0

Croácia-Malta, 3-0

Eslováquia-Rússia, 2-1

Classificação: Rússia e Croácia, 6 pontos/3 jogos; Eslováquia, 5/3; Chipre, 4/3; Eslovénia, 3/3; Malta, 1/3.