O futebolista brasileiro Emerson Bacas, do Fast Clube, assinou um golaço na quarta-feira, na vitória por 3-0 sobre o Iranduba, para a primeira jornada do campeonato Amazonense.

Já com o 1-0 no marcador, Emerson recuperou a bola a meio do meio-campo defensivo, ultrapassou um adversário e, ao ver o guardião do Iranduba bem adiantado, aplicou um remate ainda bem antes do círculo do meio-campo, para o 2-0, num momento que pode até merecer a atenção para o prémio Puskás.