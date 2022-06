Faustino Asprilla, antigo avançado colombiano que jogou em clubes como o Parma, Newcastle ou Palmeiras, deu uma entrevista à La Gazzetta Dello Sport onde recordou alguns momentos da sua carreira como futebolista.

Nascido em Tuluà há 52 anos, Asprilla teve uma vida de excessos, com mulheres e traficantes de drogas à mistura. O antigo futebolista deu os primeiros passos no futebol no Cúcuta Deportivo, seguindo depois para Atlético Nacional onde despertou o interesse de clubes europeus. Agora revelou que só se transferiu para o Parma depois da autorização do conhecido narcotraficante Pablo Escobar.

«Só fui para o Parma com a aprovação do Pablo Escobar. Sim, os cartéis de drogas também controlavam o futebol na altura», afirmou Asprilla.

Já a jogar pelo Parma, o colombiano confidenciou a vida boémia antes dos jogos: «Por vezes tinha grandes noites de sexo em vésperas de jogos importantes. Uma vez jogamos contra o Nápoles e perdemos por 3-1. Não dormi, festejei a noite toda, era impossível jogar naquelas condições.»

Faustino Asprilla falou ainda como é a sua vida de empresário: «Como estou? Excelente. Tenho uma quinta, vendo cana de açúcar ao governo e vendo preservativos, através de uma campanha publicitária. Já sabem, o sexo sempre foi importante para mim.»