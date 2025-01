Questionado sobre se sente dificuldades em lidar com a pressão, Martín Anselmi jogou ao ataque, na antevisão da partida decisiva com o Maccabi Tel Aviv, para a Liga Europa.

«Não lido bem com a pressão? Porquê? Em três anos como líder de uma equipa técnica, jogámos seis finais. Foram quatro títulos com o Independiente (del Valle). Não sei de onde vem essa crítica de que não sei lidar com a pressão. Jogar no Cruz Azul gera pressão, jogar uma final no Marcanã gera pressão, jogar uma final da Sul-Americana gera pressão. Aconselho-o a mudar as suas fontes», disse o treinador do FC Porto, ao jornalista que o questionou sobre o tema.

Anselmi abordou ainda a forma como preparou a equipa para o jogo desta quinta-feira (20:00), que em caso de vitória apura o FC Porto para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

«Tenho de ser cuidadoso na mensagem. É um jogo decisivo, mas se estivermos a pensar nisso não vamos conseguir competir. O foco tem de estar em competir, em cada um fazer o seu melhor, estar focado no presente, perceber que cada ação é a mais importante. Estar focado no jogo vai levar-nos a ganhá-lo, que é o que queremos. Quanto melhor competirmos, mas perto estaremos do resultado que queremos», explicou o técnico.