A seleção sub-23 da Argentina venceu a do Paraguai esta segunda-feira, por 2-0, em Lanús, em jogo de caráter particular que teve Alan Varela, do FC Porto, em campo.

O médio argentino foi titular e jogou 63 minutos. Viu um cartão amarelo, ao minuto 46.

Alan Varela esteve em campo nos momentos dos dois golos, apontados por um dos filhos do treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone: Giuliano decidiu o jogo, com golos aos 35 e 54 minutos.

O avançado argentino jogou esta época no Alavés, emprestado pelo Atlético de Madrid.