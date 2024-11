Os defesas Nehuén Pérez e Nicolás Otamendi, do FC Porto e Benfica, respetivamente, foram chamados à seleção principal argentina.

Otamendi é presença habitual, enquanto que Nehuén participou em apenas duas partidas, em 2022 e 2024. O último encontro com a camisola albiceleste foi em março, num triunfo sobre El Salvador.

Enzo Fernández, antigo médio do Benfica, figura na lista de convocados. Lionel Messi, do Inter Miami, está também presente.

A Argentina tem um duplo compromisso a contar para o apuramento para o Mundial 2026, diante do Paraguai e do Perú. O primeiro encontro é no dia 14, às 23h30, e o segundo no dia 20, à meia-noite.