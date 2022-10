O Club Brugge, adversário europeu do FC Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu na tarde deste domingo na visita ao Anderlecht, por 1-0, em jogo da 12.ª jornada da primeira liga da Bélgica.

O único golo do encontro surgiu na segunda parte, aos 69 minutos, num bom desenho ofensivo, com Vanaken a servir Casper Nielsen para o remate certeiro.

Do lado do Anderlecht, o português Fábio Silva foi titular e jogou os 90 minutos, assim como o ex-Benfica Jan Vertonghen. No Brugge, o também ex-Benfica Roman Yaremchuk entrou aos 74 minutos, sendo que os visitantes terminaram com dez em campo, devido à expulsão de Sylla, em tempo de compensação (90+5m).

Com este resultado, os comandados de Carl Hoefkens estão no terceiro lugar, com 25 pontos, a cinco do Antuérpia e a seis do líder Genk.

O Brugge recebe o FC Porto a 26 de outubro, a quinta jornada da fase de grupos da Champions.