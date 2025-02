Oscar Ruggeri, campeão do Mundo com a Argentina em 1986, ao lado de Maradona, deixou algumas críticas ao compatriota Martín Anselmi, treinador do FC Porto, que analisou o Clássico com o Sporting (1-1) através do uso de dados estatísticos.

Atualmente a comentar na ESPN, o antigo jogador e treinador ouviu a conferência de imprensa do técnico dos dragões e mostrou-se algo desagradado.

«Ele é o treinador? Que confusão tem na cabeça! Honestamente! Como é que explicas isto no balneário? Recuperamos 4.3, mas precisamos de 5.2? Vamos lá…», partilhou durante o programa.

Anselmi chegou ao FC Porto no final de janeiro e até ao momento leva uma vitória e dois empates.

O descontentamento foi notável por parte do argentino de 63 anos, que não treina uma equipa desde 2007, na altura o San Lorenzo.

Veja o momento: