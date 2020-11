Depois de ter jogado cerca da hora frente à Coreia do Sul, Jesús Corona está em dúvida para o particular do México contra o Japão, agendado para esta quarta-feira, revelou Tata Martino.



«Jesús [Corona] está a ser avaliado. Estamos a avaliá-lo desde sábado e vamos esperar pelo dia de amanhã [para decidir]. Como disse antes correremos algum risco em utilizar alguns jogadores e Corona faz parte desse grupo», disse o selecionador mexicano, em conferência de imprensa.



O técnico argentino da seleção do México garantiu que Héctor Herrera está fora da partida.



«Ainda o vamos avaliar, mas é quase certo que não está disponível para amanhã [quarta-feira]. Veremos a possibilidade de o deixar regressar ao seu clube, não faz sentido que continue connosco», referiu.



O Japão-México está agendado para esta quarta-feira, às 20h00.