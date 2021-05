O futebolista do FC Porto, Jesús Corona, foi convocado esta sexta-feira para a seleção do México, com vista à participação na Liga das Nações da Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF).

O extremo falhou os dois últimos jogos dos dragões por lesão e segue ausente dos treinos, mas prossegue nas escolhas do selecionador Gerardo Martino.

Na convocatória está também o avançado ex-Benfica Raúl Jiménez, do Wolverhampton, que não joga desde final de novembro, fruto da grave lesão na cabeça sofrida no jogo com o Arsenal, num lance com David Luiz.

O ex-FC Porto Héctor Herrera também foi chamado.

Além da fase final da Liga das Nações da CONCACAF, o México vai defrontar a Islândia e as Honduras em jogos particulares.