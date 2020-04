A vida de Daniel Osvaldo, ex-jogador do FC Porto, dava um livro. Dava e, muito provavelmente, vai dar. Já tem nome e tudo: 'Rock and Gol'. Essa foi só uma das inúmeras revelações que Osvaldo deixou numa conversa no instagram da TNT Sports.



A melhor talvez tenha sido esta. «Estive quase a ser assassinado num bar em Roma, mas o Totti e o De Rossi estavam lá e resolveram as coisas. Não sou estúpido, estava bem acompanhado», contou o ítalo-argentino, que regressou recentemente ao futebol com a camisola do Banfield.



Para Totti, só elogios. «Tinha uma cara bonita e, sem querer entrar em pormenores, também não tinha problemas com as suas partes íntimas. Era tão perfeito um dia tive de lhe dizer que a mulher estava traí-lo. Foi o melhor futebolista com quem joguei, a sério. Nem sequer tinha mau feitio, era um tipo fantástico.»



Osvaldo disparou sobre Prandelli, o selecionador que não o levou ao Mundial de 2014 - «até o meu nome mandou tirar no centro de treinos no Brasil» -, revelou ter sido convidado por Diego Maradona para jogar no Gimnasia e disse que não sabe até quando vai aguentar esperar pelo regresso do futebol.



«Tenho 34 anos, joguei duas vezes e lesionei-me aqui no Banfield. Espero que o campeonato regresse depressa, porque não sei como vai reagir o meu corpo. Se demorar muito tempo, volto a pegar na guitarra e a dedicar-me à música.»



Dani Osvaldo fez 12 jogos e marcou um golo FC Porto na primeira metade da época 2015/16. Foi titular em dois jogos do campeonato e em dois da taça.