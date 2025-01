Diogo Costa, guarda-redes do FC Porto, falou dos primeiros dias do técnico argentino, Martín Anselmi, no clube. «As primeiras impressões são muito boas. É uma pessoa que realça muito o competir e o coletivo. Nós, jogadores, e o clube identificamo-nos muito com isso. Que nos ajude e nós a ele para que possamos fazer coisas muito bonitas», disse.

Mostrando-se «disponível para ajudar de qualquer maneira, até a jogar como avançado, se o mister quiser», Diogo Costa pede «muita personalidade e caráter» para superar uma fase complicada de resultados.

«A atitude tem de estar lá sempre. Resta-nos fazer coisas muito boas, a começar amanhã com uma vitória. Somos um clube competente a nível mundial, não há outra palavra que não seja ganhar. Temos de estar preparados para lidar com a pressão. Queremos muito competir, com o pensamento na vitória. Da nossa parte, vamos respeitar tudo o que o mister nos vai pedir. Temos o espírito de trazer o melhor para o nosso clube», referiu o guarda-redes portista.

O FC Porto defronta o Maccabi Tel Aviv, em Belgrado, para a última jornada da fase regular da Liga Europa. O jogo está agendado para esta quinta-feira (20:00) e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.