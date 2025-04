Dani Osvaldo, avançado que passou pelo FC Porto no início da época de 2016/17, foi acusado pela ex-mulher, Ana Oertlinger, de agredir um dos filhos, Gianluca, de 18 anos.

«A 13 de janeiro começou a gritar com ele e encostou-o à parede e começou a bater-lhe na cabeça, nas costelas, no braço, e depois o meu filho começou a chorar enquanto o pai bebia um Fernet [n.d.r.: bebida alcoólica], depois atirou-se para cima dele, continuou a bater-lhe e mordeu-lhe a orelha esquerda», começou por dizer a antiga esposa ao programa La Tarde da America TV.

«O meu filho fugiu às 4h40 de uma segunda-feira e eu apresentei queixa», concluiu, afirmando ainda que o antigo jogador dos dragões ainda deve cerca de oito meses de pensão alimentar.

Alegadamente, Osvaldo agrediu agredido o filho pois terá ficado chateado por Gianluca se relacionar de forma positiva com a mãe do outro irmão. Tendo ficado ainda muito irritado porque Morrison, o outro irmão, não o felicitou no aniversário, e porque Gianluca chegou atrasado ao evento.

Veja aqui as declarações da ex-mulher de Osvaldo: