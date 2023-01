O futebolista uruguaio Cristián Rodríguez, que em Portugal representou o Benfica e depois o FC Porto, terminou a carreira profissional aos 37 anos.

A decisão foi conhecida nas últimas horas, com vários colegas e ex-colegas do extremo, que tinha a alcunha de «Cebola», a deixarem mensagens nas redes sociais, replicadas por Cristián Rodríguez, que não deixou diretamente uma mensagem a anunciar a despedida.

A publicação desportiva Ovación, do Uruguai, que faz parte do El País, noticia que contactou Cristián Rodríguez e que este confirmou mesmo o adeus ao futebol como atleta.

Formado no Peñarol, do Uruguai, clube no qual subiu a sénior, «Cebola» Rodríguez chegou ao futebol europeu pelo Paris Saint-Germain, em 2005/06. Em 2007/08, foi emprestado pelo clube francês ao Benfica.

Na época seguinte, em 2008/09, o internacional uruguaio assinou pelo FC Porto, clube que representou quatro épocas até sair para o Atlético de Madrid, onde conquistou a Supertaça Europeia, um campeonato espanhol e uma Supertaça espanhola. Nos dragões, venceu três campeonatos, três Supertaças, três Taças de Portugal e uma Liga Europa.

Depois, passou ainda pelo Parma (Itália), Grémio (Brasil) e Independiente (Argentina), até voltar ao Peñarol em 2017. Em 2021 e em 2022, jogou no Plaza Colonia.

No seu palmarés, tem ainda uma Taça de França, três ligas do Uruguai e uma Supertaça do Uruguai.

Pela seleção, venceu a Copa América e jogou 110 vezes.