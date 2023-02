O FC Porto reagiu com «consternação» às informações vindas da Turquia, onde se dá conta do desaparecimento do ganês e antigo futebolista dos dragões, Christian Atsu, na sequência do tremor de terra da última madrugada, no sudeste turco.

«Estamos com o povo turco e sírio e com todos os afetados pelos efeitos do sismo que assolou aquela região. É, também, com consternação que escutamos as notícias sobre o nosso ex-atleta Christian Atsu, que continua desaparecido. Que tudo se resolva melhor», lê-se, numa mensagem do FC Porto, através das redes sociais.

Atsu, de 31 anos, esteve ligado ao FC Porto de 2009 a 2013. Em 2011/12 jogou no Rio Ave, por empréstimo dos azuis e brancos.

Até ao momento, Atsu está dado como desaparecido, assim como o diretor desportivo do Hatayspor, Taner Savut, e o tradutor Emre Aslan. Outro futebolista do Hatayspor que tinha sido dado como desaparecido pela imprensa turca, Onur Ergun, já se mostrou «bem» e contactável, através de uma mensagem na rede social Instagram.

O tremor de terra desta madrugada, com uma magnitude de 7,8 na escala de Richter, ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, próximo da fronteira com a Síria, a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

Entretanto, um novo sismo de magnitude superior a 7 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia. De acordo com o serviço geológico dos Estados Unidos, o sismo foi registado às 13h24 locais (10h24 em Lisboa), com epicentro a quatro quilómetros da cidade turca de Ekinozu, e uma intensidade de 7,5 graus na escala de Richter.