O futebolista do FC Porto, Wendell, visitou o seu antigo clube no Brasil, o Grémio, à margem do treino de domingo, tendo abordado a possibilidade de regressar ao clube, apesar de ter garantido que «não apareceu nada sobre voltar para o Brasil agora».

«Saem sempre muitas coisas, mas não saiu nada em relação ao Grémio. Todos sabem do carinho que eu tenho pelo clube. O Grémio será sempre a minha primeira opção. A relação que eu criei no passado, com a cidade e com os adeptos, faz com que tenha de existir esse casamento novamente. Temos de esperar o tempo de Deus, para ver como vai dar tudo certo para voltar um dia e conseguir os títulos que não consegui no passado», referiu, aos jornalistas presentes na Bahia, onde trabalhava o Grémio.

Lembrando ainda as rivalidades nos clássicos entre Grémio e Internacional, Wendell falou do FC Porto e dos clássicos dos dragões em Portugal.

«É um pouco parecido, mas igual ao Gre-Nal nunca presenciei. O Gre-Nal é um clássico atípico e diferente de tudo. Lá [ndr: em Portugal] há três clubes, então divide um pouco. Estou de azul já, a representar o Grémio. O FC Porto é a mesma coisa que o Grémio. É a mesma mística. Tens de chegar e entregar-te», comparou.

«Estou aqui para matar a saudade da minha outra família no Brasil, que é a família de gremistas. Vim matar a saudade do Renato e do pessoal com quem trabalhei quando passei pelo Grémio. Espero que, neste ano, possamos conquistar títulos. Mesmo estando longe, torço para que o Grémio conquiste o que ainda tem pela frente este ano», afirmou, sobre o período de férias no Brasil em que visitou antigos colegas.

Wendell, que tem contrato até 2025 com o FC Porto, representou o Grémio em 2013 e 2014.