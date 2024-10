Os préstimos de Deniz Gül são disputado por duas federações da UEFA. Com duplo passaporte sueco e turco, o jogador do FC Porto é pretendido pela Turquia, país de nascimento do pai. A mãe do futebolista nascido em Estocolmo é sueca.

Ceyhun Kazanci, vice-presidente da Federação Turca de Futebol, confirmou à comunicação social que está a tentar contar com Deniz Gül, que tem vindo a representar as seleções jovens da Suécia.

«Há alguns nomes mencionados na imprensa. O nosso principal objetivo é alargar o leque de jogadores da seleção nacional. Acredito que, muito em breve, vamos trazer mais alguns nomes que já foram mencionados», começou por revelar.

«Eren Dinkçi [Friburgo] virá em breve, já faz parte do nosso grupo. As negociações com Deniz Gül continuam. Atualmente, é jogador da seleção sub-21 da Suécia. Ele também está empenhado nisso e queremos trazê-lo para cá no futuro. Aral Simsir [Midtjylland] já faz parte do plantel da seleção. Estamos a trabalhar intensamente, a começar pelas categorias mais baixas», concluiu o dirigente.

Nesta temporada, Deniz conta com dois golos em quatro jogos, normalmente como suplente utilizado. Chegou do Hammarby, por cinco milhões de euros.