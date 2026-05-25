Pablo Rosario e Dominik Prpić, futebolistas do FC Porto, vão fechar a temporada ao serviço dos seus países, ainda que em contextos distintos.

O médio, de 29 anos, foi convocado pelo selecionador da República Dominicana para o amigável com o Panamá, agendado para a madrugada de 4 de junho [01h45 em Portugal].

Já Prpić, defesa-central de 22 anos, integra a convocatória da seleção sub-21 da Croácia que vai disputar jogos-treino com as congéneres da Grécia [30 de maio, 14h00], do Qatar [3 de junho, 16h30] e da Irlanda [6 de junho, 16h30].

A seleção croata lidera o Grupo H na qualificação para a fase final do Europeu de Esperanças, que se joga em 2027. Prpić soma 10 internacionalizações pelos sub-21 da Croácia.