A Associação Europeia de Clubes (ECA) concluiu nesta terça-feira, em Budapeste, a última reunião deste ano do Conselho de Administração do ano, a qual trouxe uma grande novidade para o futebol português: Villas-Boas vai ter um assento no Comité de Competições da UEFA.

Basicamente, o presidente do FC Porto foi nomeado pelo Conselho de Administração, do qual faz parte Rui Costa, para ser representante da ECA no Comité das Competições de Clubes da UEFA. Giorgio Chiellini, da Juventus, e Niclas Carlnén, do Malmo, acompanharão Villas-Boas na mesma função.

Uma reunião que teve como grande novidade a inclusão da Fundação Bill & Melinda Gates no Conselho de Administração da Fundação ECA, que promove ações de solidariedade.

O presidente do Conselho de Administração da ECA é o presidente do PSG Nasser Al-Khelaifi. A associação representa 728 membros por toda a Europa.