Matheus Uribe viveu um dia especial na passada quarta-feira. Conforme revelou Sérgio Conceição após o jogo contra o Sp. Braga, o internacional colombiano esteve fora do estágio todo o dia para assistir ao nascimento do filho, juntando-se à equipa depois para jogar a meia-final da Taça de Portugal.



O médio do FC Porto assinalou o nascimento de Ángel, o terceiro filho, nas redes sociais e aproveitou para fazer uma declaração de amor à esposa Cindy Álvarez.



«Dou-te as boas-vindas com todo o amor, Ángel. Obrigado Cindy por ofereceres-me esta coisa linda. Amo-te», escreveu nas redes sociais.