A Guiné-Bissau assegurou nesta terça-feira a presença na CAN ao vencer o Congo por 3-0, numa partida em que o portista Nanu foi titular.

O jogo colocava frente a frente duas equipas que discutiam o apuramento que já tinha sido assegurado pelo Senegal no mesmo grupo.

A Guiné-Bissau entrou em campo com dois pontos a menos do que o rival, mas a vitória assegurou o bilhete para a competição continental.

Piqueti inaugurou o marcador nos descontos da primeira parte, com Frederic Mendy, jogador do V. Setúbal a fazer o 2-0 aos 73m. A dez minutos do fim, Jorginho apontou o 3-0 que selou o apuramento guineense.

Fali Candé (Portimonense), Bura (Farense) e Pelé (Rio Ave) foram os outros jogadores que alinham em Portugal e que jogaram de início nesta partida decisiva.

Também a Etiópia e a Mauritânia - além da Nigéria de Zaidu - garantiram o apuramento para a fase final nesta terça-feira.

No grupo K, a Etiópia perdeu na Costa do Marfim, por 3-1, mas beneficiou do facto de Madagáscar não ter conseguido ganhar em casa ao Níger (0-0), a quem tinha goleado fora por 6-2.

Já no grupo E, a Mauritânia ganhou 1-0 na visita à República Centro Africana garantindo assim o passaporte para a fase final, pois o Burundi, que joga mais tarde em Marrocos, já não a pode alcançar, a quatro pontos de distância.