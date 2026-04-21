Hansi Flick abordou o futuro de Roony Bardghji no Barcelona. O extremo sueco, recorde-se, foi associado ao FC Porto no último mercado de verão, quando ainda pertencia ao Copenhaga, onde os dragões contrataram Victor Froholdt. Nos últimos dias, o jogador voltou a ser associado aos azuis e brancos.

«O que posso dizer é que ele é um profissional fantástico. A situação dele não é fácil porque tem trabalhado muito bem. Ele espera ter mais tempo de jogo, mas às vezes é assim mesmo. Temos o Lamine (Yamal) nessa posição, e ele precisa jogar. No momento, também precisamos dele em campo. O Roony é fantástico, conversámos e expliquei-lhe a situação. Joga com os melhores do mundo e melhorou muito, falaremos no final da temporada; ainda há jogos para disputar. Todos são importantes e precisamos de todos motivados», disse o técnico, na conferência de antevisão ao jogo frente ao Celta de Vigo.

Noutro contexto, Flick foi questionado sobre uma possível renovação com o Barcelona, confirmando a vontade de ficar no comando técnico da equipa.

«Renovar? É o meu objetivo. Já disse isso antes, e sou 100 por cento honesto, este será o último clube da minha carreira. No momento, sinto-me ótimo. Claro que gostava de renovar, mas ainda não é altura de falarmos sobre isso», acrescentou.

De seguida, Hansi Flick esclareceu que tem dois desejos na vida: vencer a Liga dos Campeões com o Barcelona e treinar o conjunto espanhol até o estádio ficar totalmente construído.

«Existem duas coisas que quero na vida. Primeiro, quero vencer a Liga dos Campeões com este clube. Temos uma grande equipa para os próximos anos, mas temos de tomar as decisões certas no mercado de transferências. Segundo, quero treinar o Barcelona neste estádio quando ele estiver finalizado», concluiu.

Apesar da eliminação da Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid, os Blaugrana estão na luta pelo título da liga espanhola. De momento, a turma de Hansi Flick ocupa o primeiro lugar, de forma isolada, com 79 pontos. O Real Madrid segue na perseguição, com menos nove que os líderes (70).