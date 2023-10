Ángel Torres integrou a equipa do FC Porto que venceu a Youth League em 2018/19, mas também teve a oportunidade de treinar com a equipa principal dos dragões. O extremo colombiano recordou a passagem pelos portistas às plataformas oficiais da liga australiana, onde alinha agora ao serviço do Central Coast.

«No FC Porto treinei com Pepe, Casillas, Matheus Uribe, Luis Díaz, entre outros grandes jogadores», começou por dizer, antes de se classificar como o «melhor» do plantel que venceu a competição europeia.

«Uma experiência inesquecível. Joguei na mesma equipa de Fábio Silva, Vitinha e Fábio Vieira. Quem era o melhor dessa equipa? Eu», frisou o jogador de 23 anos.

Ángel Torres deixou o FC Porto em 2020/21 para rumar ao Alverca, onde esteve durante duas épocas. Na última temporada, marcou 15 golos em 24 jogos pelo Balzan Youths, de Malta.