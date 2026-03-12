Numa das versões mais maduras desta época, um FC Porto renovado venceu e convenceu em Estugarda (2-1), na casa de um dos melhores ataques da Liga Europa que conseguiu estancar quase na totalidade. Dez minutos frenéticos chegaram aos dragões para resolver a questão e, desse modo, reforçarem as ambições na prova.

Antes de visitar Alvalade para a Taça de Portugal, no início de uma sequência insana de jogos, Francesco Farioli dizia que este FC Porto é uma equipa «muito previsível» na forma como encara cada partida, nunca se coibindo de tentar ir buscar o adversário em zonas bem adiantadas do terreno.

Essa previsibilidade também se pode aplicar à rotação intensa que o treinador italiano impõe na sua equipa, não surpreendendo por aí além a revolução (mais uma) operada no onze inicial que foi a jogo na Alemanha, mesmo que tivessem sido oito (!) as mudanças.

Em campo, o FC Porto foi mesmo previsível, mostrando as garras a um adversário muito vertical no seu jogo, o que causou alguns problemas aos azuis e brancos nos minutos iniciais.

Mesmo não pressionando na frente com tanta gente como vem sendo habitual, os portistas foram, aos poucos, equilibrando as forças e quando chegou a vez do talento sobressair, a superioridade da equipa portuguesa chegou a ser avassaladora.

Entre os minutos 20 e 27, William Gomes rematou à barra e o FC Porto marcou por duas vezes. Primeiro por Terem Moffi (21m), num lance que nasceu numa antecipação preciosa de Thiago Silva a Undav no meio-campo, e depois por Rodrigo Mora, servido por Zaidu, que intercetou um passe mal medido de Chabot para se isolar pela esquerda e assistir o internacional sub-21 português. E, pelo meio, Alexander Nübel ainda negou o bis a Moffi!

O Estugarda parecia impotente para estancar a avalanche portista, e nem o barulho ensurdecedor vindo das bancadas conseguia fazer “acordar” os alemães deste pesadelo madrugador.

Foi preciso esperar pelos minutos finais da primeira parte para voltar a ver o Estugarda a aproximar-se com perigo da baliza do FC Porto, e desta vez marcou mesmo, por Deniz Undav (40m), num lance de insistência em que a defesa portuguesa, com Seko Fofana à cabeça, podia (e devia) ter afastado a bola por mais do que uma vez.

E assim se renovaram as esperanças do Estugarda, que voltou a iniciar melhor a segunda parte, ainda que sem grande perigo para Diogo Costa. Aliás, o primeiro remate enquadrado saiu da cabeça de Zaidu, aos 57 minutos, que acabou nas mãos de Nübel.

A tal previsibilidade de Farioli voltou a sobressair à passagem da hora do jogo, quando refrescou o ataque com Pepê e Deniz Gül e deu mais músculo ao meio-campo trocando Rodrigo Mora por Victor Froholdt.

Com o passar dos minutos, o FC Porto não só consegui sacudir a pressão dos alemães, como até criou lances de grande perigo para a baliza contrária. Pepê (68m), Gül (74m) e Fofana (77m) podiam ter definido melhor e dado maior conforto aos dragões, que apanharam um valente susto ao minuto 72 quando Stiller empatou, mas o lance foi anulado por fora de jogo.

Já dentro dos últimos dez minutos, Fuhrich obrigou Diogo Costa à melhor defesa da noite (82m), mas o FC Porto também cheirou o 3-1 por Deniz Gül (87m) e Gabri Veiga, que obrigou Nübel a aplicar-se no último lance do encontro.

Mais maduros na gestão do jogo, os dragões seguraram com categoria a vantagem e ficam na frente da eliminatória. Mas tudo só ficará decidido daqui a uma semana, no Dragão.

FIGURA: Borja Sainz (FC Porto)

De regresso à titularidade, depois de ter passado por um momento delicado a nível pessoal, o avançado espanhol provou que mantém o andamento de sempre. Muito disponível na primeira fase de pressão, lançou vários contra-ataques e ainda assistiu Moffi para o 1-0. Tudo isto em apenas 58 minutos, porque a bateria ainda custa a recarregar. Seja bem-vindo de volta, Borja.

MOMENTO: golo anulado a Stiller (72m)

O Estugarda procurava anular a desvantagem no marcador e chegou a tocar no empate, por Stiller, mas o lance foi invalidado devido a um fora de jogo numa fase inicial da jogada. Um balde de água gelada para os alemães, um alívio para os portugueses.

POSITIVO: vitória do futebol português

Era um pró-forma, mas só agora ganhou o carimbo de oficial. Com a vitória do FC Porto em Estugarda, Portugal garante o sexto lugar no ranking da UEFA no final desta época e fica com a garantia de ter três equipas (duas diretamente e outra na fase de qualificação) na Liga dos Campeões a partir de 2027/2028.