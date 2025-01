Os dois penáltis falhados por Galeno no jogo com o Santa Clara, que Martín Anselmi acompanhou, da bancada, no Estádio do Dragão, foram tema na conferência de imprensa de lançamento do jogo do FC Porto com o Maccabi Tel Aviv, esta quinta-feira (20:00), para a Liga Europa.

Referindo que, no futebol, «tudo pode acontecer», o técnico argentino elogiou o internacional brasileiro, que considera «um grande jogador».

«Evidentemente, ninguém gosta de falhar um penálti ou um golo, mas estamos expostos a isso. Somos profissionais, temos de conviver com situações incómodas. Quando o conseguimos fazer, seguimos em frente. Temos de viver o presente, não podemos mudar o passado», completou.

Anselmi explicou ainda o porquê de, nos primeiros dias de trabalho, ter dedicado mais tempo a aprimorar questões defensivas, em detrimento das ações ofensivas.

«A parte defensiva é mais controlável porque depende muito da concentração, de estar preparado para saber o que faz o rival, saber quem tenho de marcar, como vamos recuperar e estar juntos. Depende mais de uma questão de ordem», disse, acrescentando que «a parte ofensiva depende mais do rival, de como ele te quer defender».

«Como equipa técnica, gostamos muito da parte ofensiva, trabalhamo-la muito e damos muitas soluções aos jogadores, mas temos atletas capazes para atacar bem o rival», acrescentou o treinador.