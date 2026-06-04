OFICIAL: antigo alvo do FC Porto assina por clube da Arábia Saudita
Souffian El Karouani foi oficializado, esta quinta-feira, no Al Qadisiya
Souffian El Karouani foi oficializado, esta quinta-feira, no Al Qadisiya
Souffian El Karouani, que foi bastante associado ao FC Porto no passado mercado de transferências de verão, assinou pelos sauditas do Al Qadisiya, até 2029.
O lateral-esquerdo, que na altura atuava ao serviço do Utrecht e se destacava pelas bolas paradas, surgia como um dos possíveis reforços para a defesa azul e branca, até pela chegada de Francesco Farioli, mas o negócio não se efetivou.
Esta quinta-feira, o internacional marroquino foi oficializado pelo Al Qadisiya, que terminou o campeonato saudita no quarto lugar, a nove pontos do campeão Al Nassr.
El Karouani, de 25 anos, cumpriu toda a carreira nos Países Baixos. Depois de representar o NEC, mudou-se para o Utrecht, onde esteve três temporadas e, na última época, anotou umas impressionantes 18 assistências em 50 jogos.