Souffian El Karouani, que foi bastante associado ao FC Porto no passado mercado de transferências de verão, assinou pelos sauditas do Al Qadisiya, até 2029.

O lateral-esquerdo, que na altura atuava ao serviço do Utrecht e se destacava pelas bolas paradas, surgia como um dos possíveis reforços para a defesa azul e branca, até pela chegada de Francesco Farioli, mas o negócio não se efetivou.

Esta quinta-feira, o internacional marroquino foi oficializado pelo Al Qadisiya, que terminou o campeonato saudita no quarto lugar, a nove pontos do campeão Al Nassr.

El Karouani, de 25 anos, cumpriu toda a carreira nos Países Baixos. Depois de representar o NEC, mudou-se para o Utrecht, onde esteve três temporadas e, na última época, anotou umas impressionantes 18 assistências em 50 jogos.

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