O Canadá empatou a zero com o México, em jogo particular que decorreu nos Estados Unidos, durante a madrugada desta quarta-feira.

Foi um jogo sem grande história, com Eustáquio a fazer um jogo discreto. O colega Alphonso Davies foi o jogador em maior evidência, com o mexicano Santiago Gimenez a desiludir na frente de ataque contrária.

O médio do FC Porto voltou a ser aposta inicial do selecionador e jogou a totalidade do encontro. No primeiro particular, no triunfo sobre os Estados Unidos, tinha sido substituído aos 67'.