Júlio César revelou que esteve em negociações com o FC Porto antes de rumar ao Inter de Milão, em janeiro de 2005.



«Em janeiro de 2005, o Inter apareceu quando estava a conversar com o FC Porto. Assim que o Inter apareceu, pedi para o meu pai parar tudo. Tinha decidido não renovar com o Flamengo e o Adriano [Imperador] ligou-me a dizer que o treinador me queria. Tinha estado bem na Copa América em 2004, o Inter gostou e começou a acompanhar-me de perto. (...) O Inter perguntou-me se queria ficar no Flamengo até junho e depois apresentar-me na pré-temporada ou se preferia sair do Flamengo a meio da época para ser emprestado e começar já a aprender italiano. Respondi que o meu trabalho no Flamengo tinha sido bem feito e que estava cansado do momento do clube com salários em atraso», contou, em declarações ao «Charla Podcast».



«Emprestaram-me o Chievo Verona. Há o Hellas Verona e o Chievo. É uma história engraçada. Quando vou para o Chievo, achava que ia lutar pela posição, mas soube mais tarde que o Chievo estava a fazer um favor ao Inter. Enfim, o Chievo foi gentil. Para jogar? Nao, mas não sabia», partilhou ainda, entre risos.



Júlio César esteve sete anos ligado aos nerazzurri, período em que conquistou 14 títulos. Seguiram-se passagens por QPR e Toronto. O antigo internacional brasileiro acabou por jogar em Portugal, mas no Benfica, entre 2014 e 2018: participou em 83 jogos e venceu cinco troféus.