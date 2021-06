Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, foi titular no jogo do Irão com Hong Kong, em jogo do grupo C da qualificação para o Mundial de 2022.

Taremi jogou 68 minutos no jogo que o conjunto persa venceu por 3-1, com golos de Gholizadeh, Amiri e Ansarifard. Cheng Siu Kwan marcou para a seleção de Hong Kong.

Amir, guarda-redes do Marítimo foi suplente não utilizado.