O presidente da federação do Irão, Aziz Khaden, voltou a abrir as portas da seleção persa a Mehdi Taremi e espera vê-lo já nos próximos jogos da fase de qualificação para o Mundial2022, mas avisa desde já o avançado portista que não abdica de valores como a disciplina e o respeito.

«Esperamos vê-lo em breve. Manter o respeito e o profissionalismo são alguns pontos essenciais a que todos devem aderir. Apoiamos a equipa técnica da seleção nacional. A federação não renuncia aos seus princípios profissionais e éticos e as decisões do selecionador serão apoiadas com base numa conduta profissional», destacou o dirigente em declarações à agência iraniana Fars News.

Aziz Khaden adianta ainda que o conflito do avançado com o selecionador Dragan Skocic está sanado e espera ver o goleador já em ação nos próximos jogos com o Iraque e Emirados Árabes Unidos. «Os valores morais são importantes para nós. Esperamos que o Taremi esteja com a seleção nacional já nos próximos estágios», prosseguiu.

O presidente da federação do Irão fez ainda referência à possibilidade do avançado do FC Porto vencer o prémio Puskas que destaca o melhor golo do ano, para o qual Taremi está nomeado. «O Taremi trabalhou bastante para a seleção. Pessoalmente, espero que ganhe o Prémio Puskas. É uma das figuras mais disciplinadas, comprometidas e trabalhadoras do futebol iraniano, tendo conquistado vários prémios para o nosso futebol. É um dos embaixadores do futebol iraniano e asiático», disse ainda.