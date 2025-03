A Turquia elegeu os convocados para os desafios com a Hungria para a Liga das Nações. Os jogadores do Benfica Orkun Kökcü e Kerem Aktürkoglu foram convocados para os compromissos.

Deniz Gül, avançado do FC Porto, estreia-se no lote de convocados após representar a Suécia nos escalões jovens.

Outra surpresa é a chamada de Demir Tiknaz, do Rio Ave, que irá representar a seleção A turca pela primeira vez.

A Turquia está em segundo lugar do Grupo 4 da Liga B da Liga das Nações, com 11 pontos, menos um ponto que o País de Gales. Seguem-se Islândia, com sete, e Montenegro, comtrês. Turquia e Hungria jogam nos dias 20 e 23 de março, às 17h.