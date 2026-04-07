VÍDEOS: Luuk De Jong «presente» na festa de arromba do tricampeão PSV
Avançado do FC Porto fez videochamada com antigos colegas de equipa
Avançado do FC Porto fez videochamada com antigos colegas de equipa
O PSV Eindhoven foi consagrado tricampeão dos Países Baixos no sofá, no domingo... mas nem por isso deixou de celebrar. A comitiva saiu às ruas de Eindhoven na tarde desta terça-feira para comemorar juntamente com os adeptos.
Uma verdadeira 'festa de arromba' que juntou dezenas de milhares de adeptos, que celebram o tricampeonato. Curiosamente, um jogador do FC Porto marcou presença... à distância. Luuk de Jong, antigo capitão do PSV e figura recente do clube.
O clube partilhou um vídeo em que o avançado, atualmente a recuperar de lesão, surge em videochamada com colegas de equipa. A ESPN mostrou outro ângulo, em que De Jong admira a moldura humana.
Mas a festa louca do PSV teve muitos outros pontos de destaque. Numa outra referência ao FC Porto, parece que a celebração icónica de Sérgio Conceição, com um charuto na boca, internacionalizou-se. Que o diga o treinador do PSV Peter Bosz, obreiro do tricampeonato.
Aura. 💯 pic.twitter.com/L2NVt5orrA— ESPN NL (@ESPNnl) April 7, 2026
Outro dos homens em destaque na celebração foi o capitão Jerdy Schouten, que sofreu recentemente uma rutura de ligamentos e vai estar vários meses ausente dos relvados, falhando o Mundial. Em declarações à ESPN, disse que seria ele a levantar o troféu «nem que viesse de cadeira de rodas».
O PSV venceu o campeonato pela 27.ª vez na sua história, ficando apenas atrás do Ajax nesse aspeto (36).