O PSV Eindhoven foi consagrado tricampeão dos Países Baixos no sofá, no domingo... mas nem por isso deixou de celebrar. A comitiva saiu às ruas de Eindhoven na tarde desta terça-feira para comemorar juntamente com os adeptos.

Uma verdadeira 'festa de arromba' que juntou dezenas de milhares de adeptos, que celebram o tricampeonato. Curiosamente, um jogador do FC Porto marcou presença... à distância. Luuk de Jong, antigo capitão do PSV e figura recente do clube.

O clube partilhou um vídeo em que o avançado, atualmente a recuperar de lesão, surge em videochamada com colegas de equipa. A ESPN mostrou outro ângulo, em que De Jong admira a moldura humana.

Mas a festa louca do PSV teve muitos outros pontos de destaque. Numa outra referência ao FC Porto, parece que a celebração icónica de Sérgio Conceição, com um charuto na boca, internacionalizou-se. Que o diga o treinador do PSV Peter Bosz, obreiro do tricampeonato.

Outro dos homens em destaque na celebração foi o capitão Jerdy Schouten, que sofreu recentemente uma rutura de ligamentos e vai estar vários meses ausente dos relvados, falhando o Mundial. Em declarações à ESPN, disse que seria ele a levantar o troféu «nem que viesse de cadeira de rodas».

O PSV venceu o campeonato pela 27.ª vez na sua história, ficando apenas atrás do Ajax nesse aspeto (36).