Titular indiscutível na formação do Paris Saint-Germain, Vitinha abordou um possível regresso ao FC Porto, mas garante que neste momento essa possibilidade está fora de questão e até tem receio de as coisas «correrem mal», se voltar.

O médio de 26 anos foi formado nos azuis e brancos, realizando, pela equipa principal, 59 jogos (quatro golos e seis assistências).

«Há inúmeros casos que voltar a casa que foste muito feliz, normalmente, não dá grande resultado. Vamos ser realistas, eu não vou voltar agora, não vou voltar para o ano. Voltas numa fase da carreira que não estás no teu melhor. Podes não estar mal, mas não estás no teu melhor», começou por dizer ao Canal 11.

Ao serviço dos «dragões», Vitinha conquistou duas vezes a Taça de Portugal, dois campeonatos e fez parte da primeira equipa portuguesa a conquistar a Youth League. No seu último jogo pelo FC Porto, o médio marcou um dos golos que garantiram a vitória frente ao Tondela na final da Taça de Portugal, algo que considera que o fez sair «pela porta grande».

«Eu saí pela porta grande. No meu último jogo, marco golo na final da Taça de Portugal. Será que quero estragar? Se vou e as coisas correm mal... a última imagem é que fica.»

Por fim, Vitinha garante que se voltar a Portugal ou é para jogar no FC Porto ou «um nível abaixo».

«Não me parece que vá fazer isso. Eu, ali (Portugal), ou jogo no FC Porto ou jogo num nível abaixo. Sporting ou Benfica? Nunca, nunca. Respeito, sou o menos anti possível. Respeito muito, dois grandes clubes, mas nunca iria jogar ali», frisou.

Esta temporada, Vitinha leva seis golos e dez assistências em 38 jogos pelo Paris Saint Germain.