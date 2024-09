Em entrevista à UEFA, Vítor Bruno falou sobre o seu percurso e os objetivos no comando técnico do clube portista. Numa fase inicial da entrevista, Bruno falou sobre a formação académica e também a sua esposa.

«Passei cinco anos com formação académica na faculdade de Coimbra. A faculdade dá-nos sempre bases. Deu-me algo impagável, que é a minha mulher. É alguém que me confere toda a tranquilidade que preciso de ter. Essa foi a minha grande vitória na faculdade», começou por dizer.

«Se estivesse aqui a minha esposa ela diria que estou um chato, impossível de aturar nesta fase, nesta nova função. Uma pessoa não consegue muitas vezes dedicar tempo à família, aos filhos porque está demasiado envolvido no trabalho e na exigência que ele confere», admitiu ainda.

Bruno assumiu o comando técnico em junho, sucedendo ao histórico técnico Sérgio Conceição (seu antigo colega de equipa técnica). «Sou um devorador de futebol. Há jogadores que estão numa fase precoce da carreira, eles sabem que quando maturarem o talento inato que já têm, aquilo que nasceu com eles, com o trabalho, compromisso, entrega ao jogo e às ideias, aí vamos atingir um nível de maturidade diferente», disse.

Sobre a Liga Europa, deixou avisos. «Quero uma equipa viciada em ganhar, que faça disso quase uma droga sem a qual não consiga viver. Vamos jogar contra o campeão norueguês, campeão dinamarquês, israelita... Para mim, todos os jogos são importantes», segundo Bruno.

Alan Varela foi o jogador do FC Porto destacado pela UEFA. «Obviamente que vou estar sempre grato ao Boca Juniors. Os primeiros passos foram num clube de bairro, chamados Pasadores. Foi onde cresci e disfrutei do futebol. Depois fui para o Boca Juniors. Considero-me um rapaz tranquilo e humilde fora de campo. Mas dentro dele, não posso ser, para não me ultrapassarem. Tento ser um jogador forte, com muita presença, tento ser respeitado», afirmou o internacional jovem argentino.