O futebolista português Vítor Ferreira, emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton, destacou que tem os novos colegas de equipa e compatriotas, João Moutinho e Rúben Neves, como «referências» no plantel.

Nas primeiras palavras aos canais do clube, o médio de 20 anos sublinhou os dois médios, que também já jogaram no FC Porto, como exemplos a seguir nesta chegada ao clube inglês.

«Sei que nos Wolves há muitos portugueses e estou entusiasmado. Mal posso esperar para falar com eles, para juntar-me a eles. Tenho duas referências, João Moutinho e Rúben Neves. Mal posso esperar para aprender com eles», afirmou Vítor Ferreira, em declarações aos canais do clube, publicadas esta quinta-feira.

«Penso que nesta altura da minha carreira, sendo jovem, este contexto é perfeito para mim. Este clube, o projeto e jogar na melhor liga do mundo, é um sonho tornado realidade», constatou, ainda.