O FC Saarbrucken, equipa do quarto escalão do futebol Alemanha, eliminou o Fortuna Dusseldorf, da Bundesliga, ao vencer em casa após o desempate nas grandes penalidades.

A equipa de Dusseldorf ainda adiou a eliminação no fim do tempo regulamentar, ao fazer o 1-1 já depois dos 90m, mas nos penáltis viu o adversário confirmar o apuramento para as meias-finais da Taça da Alemanha.

Esta é, aliás, a segunda vez esta época que a equipa dos regionais elimina um adversário do primeiro escalão da Alemanha, depois de ter deixado pelo caminho o Colónia na segunda eliminatória.

No outro jogo da noite na competição, o Bayern Munique foi a casa do Schalke 04 vencer por 1-0 e carimbar o apuramento para as meias finais da competição, graças a um golo de Kimmich.