Já imaginou Roger Federer como jogador de futebol? O campeoníssimo suíço tem essa possibilidade, visto que recebeu uma oferta do FC Villarepos.

La licence de footballeur de @rogerfederer existe toujours!



Envie de voir le #GOAT du tennis se reconvertir dans le plus petit club de Suisse? Un paquet avec son maillot et la demande de transfert lui a été envoyé cette semaine.



RT pour que le message lui parvienne 🙂 @SFV_ASF pic.twitter.com/PoCuiVLPdc — FC Villarepos (@villarepos) May 1, 2020



O clube da quinta divisão suíça enviou uma proposta ao tenista helvético com as seguintes condições: número 20 garantido (o mesmo de conquistas de torneios do Grand Slam), braçadeira de capitão e um relvado semelhante aos de Wimbledon.



O salário anual que o FC Villarepos propõem são de 170 euros, sem ajudas de custo, ainda que estas sejam possíveis de negociar.