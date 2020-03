A Federação de Futebol da Sérvia (FSS) suspendeu, esta segunda-feira, toda a atividade futebolística no país devido ao novo coronavírus (covid-19).

A decisão surge dois dias após o presidente do organismo, Slavisa Kokeza, ter testado positivo para a covid-19.

«Todos os clubes de futebol e futsal, todos os jogadores, treinadores de futebol e todos os outros profissionais e trabalhadores do futebol, incluindo os que praticam futebol no sistema de base, são informados de que, com o estado de emergência na Sérvia a 15 de março de 2020, todas as competições de futebol, todos os jogos amigáveis e treinos nos clubes cessaram», refere a FSS, em comunicado.

Na Sérvia joga o português Tomané, no Estrela Vermelha, clube que lidera a primeira liga, com 69 pontos, mais 11 que o segundo classificado, o Partizan.