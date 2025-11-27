Federação Francesa de Futebol alvo de ataque informático
Dados pessoais de membros de vários clubes franceses foram comprometidos
Num comunicado divulgado nesta quinta-feira, a Federação Francesa de Futebol (FFF) indicou que o software fornecido aos clubes para a sua gestão administrativa tinha sido vítima de um «ataque cibernético e roubo de dados».
«Assim que este acesso não autorizado, obtido através de uma conta incógnita, foi detetado. Os serviços da FFF tomaram as medidas necessárias para proteger o software e os dados, nomeadamente desativando imediatamente a conta em questão e redefinindo todas as palavras-passe das contas dos utilizadores», afirmou a federação.
A Federação Francesa de Futebol (FFF) especifica que a violação de dados, que afetou membros de vários clubes, envolve o «apelido, nome próprio, sexo, data e local de nascimento, nacionalidade, endereço postal, endereço de e-mail, número de telefone e número de membro» das pessoas cujas contas foram pirateadas.
Foi apresentada uma queixa e as autoridades competentes foram informadas do ciberataque, acrescentam.