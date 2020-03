Mais de sessenta clubes ingleses assinaram uma carta conjunta dirigida à Federação de Inglaterra (FA) a contestar a decisão de cancelar e anular todos os resultados desportivos das ligas não profissionais. Os clubes consideram que foi uma decisão «precipitada» e «inexplicável» e pedem ao órgão que gere o futebol inglês que reconsidere e inicia um «diálogo construtivo» para se encontrar alternativas.

Uma carta assinada por 64 clubes, incluindo três ligas amadoras masculinas e outras três ligas femininas, que defendem que o cancelamento abrupto da temporada vai trazer «implicações desportivas e financeiras profundas». Os assinantes da carta lamentam ainda não terem sido consultados sobre a decisão da FA, divulgada a 26 de março, que precisa ainda ser confirmada pelo conselho federativo.

«Pedimos que a FA reconsidere a sua decisão e que abrande este processo», lê-se na carta dirigida pelos clubes que pedem ainda que «seja feita uma consulta com as ligas e os clubes atingidos, antes de se decidir avançar com soluções finais».

«Estamos disponíveis para colaborar a encontrar uma solução justa que permita manter a integridade da pirâmide do futebol inglês neste período de adversidade nacional», escrevem ainda os assinantes da carta, que destacam a diferença de tratamento em relação às ligas profissionais, apontando as negociações da FA com a EFL e a Pemier League na resposta à crise.

Na carta são ainda referidos os exemplos de clubes como o Jersey Bulls FC e o Vauxhall Motors FC, que já garantiram matematicamente a promoção. «Quais são as bases e as justificações para estes clubes não serem promovidos esta época?», perguntam.

Em resposta à carta, a FA lembra que a decisão partiu das próprias ligas amadoras, tendo em conta todas as implicações desportivas e financeiras. «A decisão foi tomada pelos comités representativos das respetivas ligas e foi apoiada pela direção da FA», referiu um porta-voz da FA.