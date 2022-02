Os jogos do futebol italiano, amadores e profissionais, vão começar cinco minutos mais tarde que a hora prevista em nome da paz, após o ataque da Rússia à Ucrânia, informou esta sexta-feira a Federação de futebol daquele país.



«Sem distinção, os profissionais e os amadores vão unir-se num testemunho único de paz, de modo a sensibilizar todos os entusiastas e adeptos de futebol no respeito pela vida humana e na necessidade de se encontrar uma solução diplomática para a crise na Ucrânia», defendeu a Federação italiana de futebol (FIGC).



No comunicado, o organismo adianta ainda que o «desporto não faz política, mas pede em alto e bom som pela paz».

Lembre-se que já esta sexta-feira a UEFA decidiu retirar à cidade russa de São Petersburgo a organização da final da Champions, mudando o palco do jogo para o Stade de France, em Saint Denis, a norte de Paris.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já provocaram pelo menos mais de 120 mortos, incluindo civis, e centenas de feridos, em território ucraniano, segundo Kiev. A ONU deu conta de 100.000 deslocados no primeiro dia de combates.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU, tendo sido aprovadas sanções em massa contra a Rússia.