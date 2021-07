Valery Karpin é o novo selecionador russo, anunciou esta sexta-feira a federação daquele país.

O treinador de 52 anos vai acumular o cargo de selecionador com o de treinador do Rostov, onde está desde 2017/18, nos próximos seis meses, pode ler-se no comunicado.

Karpin, diz ainda a federação, rubricou um contrato válido apenas até ao final deste ano, mas com possibilidade de o prolongar.

Karpin, também ele internacional russo enquanto jogador, sucede a Stanislav Cherchesov, dispensado do cargo após o Euro 2020.