A Federação dos Países Baixos (KNVB) anunciou esta segunda-feira que, a partir da próxima temporada, os prémios atribuídos às seleções femininas e masculinas terão o mesmo valor.

O organismo explica que tem dado atenção ao tema desde 2019 e esta medida ajuda à «profissionalização» do futebol feminino, bem como « prima pela igualdade de tratamento das equipas masculina e feminina».