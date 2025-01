Aos 41 anos, Felipe Melo anunciou a despedida dos relvados, depois de não renovar contrato com o Fluminense, clube brasileiro que representava há três anos.

«Hoje, encerro um dos capítulos mais importantes da minha vida. A minha carreira como jogador de futebol. Foram anos incríveis, de muitas batalhas e conquistas. (...) Sou eternamente grato pelo privilégio de ter feito o que amo», escreveu o ex-jogador na publicação de despedida no Instagram.

Ao longo da carreira, o ex-jogador passou por clubes de destaque no futebol europeu como a Fiorentina, Juventus, Galatasaray e Inter de Milão. Já no Brasil, representou as cores do Grêmio, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, onde foi orientado pelo português Abel Ferreira, terminando a carreira agora no Fluminense.

O ex-jogador brasileiro abandona a carreira com um total de 880 jogos realizados e 73 golos, conquistando 22 títulos.

«Agradeço a todos os clubes que tive o prazer de atuar, aos adeptos, que foram o combustível da minha caminhada, aos meus companheiros, todas as pessoas que marcaram essa jornada e à minha família, que sempre acreditou em mim», agradeceu.