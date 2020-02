Vaná publicou nesta quarta-feira, nas suas redes sociais, uma mensagem de rescaldo do jogo da última terça-feira, entre o Famalicão e o Benfica, a contar para a Taça de Portugal, que apurou os encarnados para a final da Taça de Portugal.

«Estivemos tão perto de fazer história», escreveu o guarda-redes «Mas temos de olhar para a nossa trajetória na Taça de Portugal muito orgulhosos e cientes que fizemos o nosso melhor e de que lutamos até ao fim.»

Ora Felipe, antigo companheiro no FC Porto, respondeu a este comentário com uma apreciação curiosa.

«Cabeça erguida, irmão. Jogaram demais. Não mereciam, mas sabemos que em Portugal há uma força a mais para algumas equipas. Segue, irmão. Orgulho em ti e no grande trabalho no FC Famalicão», escreveu o central do At. Madrid.

De recordar que o jogo terminou empatado a uma bola e o resultado ditou a eliminação do Famalicão da Taça de Portugal, após os minhotos terem perdido na Luz por 3-2.