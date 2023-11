O árbitro Felix Brych sofreu uma rotura no ligamento cruzado durante um jogo do campeonato alemão no último fim de semana.

Por volta da meia hora do encontro entre Eintracht Frankfurt e Estugarda, o árbitro lesionou-se sozinho e teve de ser assistido no banco de suplentes da equipa da casa. Brych ainda apitou o jogo até ao intervalo, mas já não voltou para a segunda parte, sendo sido substituído pelo quarto árbitro Patrick Schwengers.

Segundo a Federação alemã, o Brych vai ser operado «muito em breve» e ainda não é possível calcular o período de ausência da competição.

Apesar da lesão, Brych igualou o recorde de Wolfgang Stark, com 344 jogos apitados no campeonato alemão.